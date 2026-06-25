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25 июня, 08:22

Мальчик пырнул ножом ребёнка на детской площадке в Анапе и бросил в луже крови

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Анапе конфликт между двумя 12-летними детьми на детской площадке закончился поножовщиной, в результате которого одного из мальчиков доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В результате конфликта один из них нанёс удар предметом, схожим с ножом. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет», — рассказали в полиции.

Отмечается, что после произошедшего ребёнок, нанёсший удар, скрылся с места происшествия. Информация об обстоятельствах инцидента уточняется.

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Андрей Бражников
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