Мальчик пырнул ножом ребёнка на детской площадке в Анапе и бросил в луже крови

В Анапе конфликт между двумя 12-летними детьми на детской площадке закончился поножовщиной, в результате которого одного из мальчиков доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В результате конфликта один из них нанёс удар предметом, схожим с ножом. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет», — рассказали в полиции.

Отмечается, что после произошедшего ребёнок, нанёсший удар, скрылся с места происшествия. Информация об обстоятельствах инцидента уточняется.