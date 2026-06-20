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Регион
20 июня, 09:48

В Петербурге пьяный водитель вылетел на детскую площадку, ранен 9-летний ребёнок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга иномарка влетела на территорию для детских игр. Пострадал девятилетний мальчик, сообщает пресс-служба полиции Северной столицы.

Инцидент случился днём 19 июня возле дома 94 корпус 4 по Октябрьской набережной. Водитель 1956 года рождения на автомобиле «Хёндай СантаФе» двигался по двору, наехал на бордюр, снёс ограждение площадки и совершил наезд на ребёнка 2017 года рождения.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Медики оценили его состояние как среднетяжёлое.

Сам шофёр пояснил правоохранителям, что случайно перепутал педали. Однако предварительные данные указывают на иную причину: мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

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До этого в Москве зафиксированы два происшествия с участием двухколёсного транспорта. В Северном округе на Правобережной улице 16-летний водитель мопеда сбил четырёхлетнюю девочку, её госпитализировали. В другом районе столицы, в Большом Купавенском проезде, автомобилист на «Ладе» при левом повороте не пропустил мотоцикл «Ямаха», что привело к гибели байкера на месте. Оба случая контролирует прокуратура.

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Юрий Лысенко
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