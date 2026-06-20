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Регион
20 июня, 06:54

Жёсткое ДТП под Саратовом унесло жизни 6 человек

Обложка © Госавтоинспекция Саратовской области

Обложка © Госавтоинспекция Саратовской области

В Саратовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария унесла жизни 6 человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария случилась около 07:40 вблизи села Васильевка Дергачёвского района. Столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai Accent.

«В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ГИБДД региона.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии и причины столкновения.

Два ДТП с мопедом и мотоциклом произошло в Москве за день, один человек погиб
Два ДТП с мопедом и мотоциклом произошло в Москве за день, один человек погиб

Ранее в подмосковном Одинцове столкнулись четыре легковых автомобиля. Авария случилась примерно в 20:15 на 73-м километре Минского шоссе, в результате пострадал один человек.

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Андрей Бражников
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