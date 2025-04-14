«Представлял угрозу»: Актриса Дроздова объяснила, почему конфликт с Делем дошёл до поножовщины
Ранившая Деля актриса Дроздова заявила, что защищала своего ребёнка
Александра Дроздова. Обложка © Kinopoisk
Знакомые 26-летней актрисы Александры Дроздовой считают, что она не могла просто так в порыве гнева схватиться за нож и полоснуть своего сожителя и коллегу Илью Деля. У неё наверняка была веская причина для такого поступка, сообщает kp.ru.
Бывшая жена Ильи Деля модель Дарья Рокотова рассказала, что покладистым характером этот актёр уж точно не обладает. По её словам, в ноябре 2022 года он избил её, а также подсел на наркотики и начал пьянствовать. Тогда у женщины случился разрыв сетчатки глаза.
Одна из версий гласит, что 40-летний актёр изрядно напился, после чего между ним и Александрой разгорелся конфликт. В это время в доме был её двухлетний ребёнок. По словам людей из ближнего круга Дроздовой, артист действительно мог представлять угрозу для неё или её ребёнка, из-за чего она была вынуждена защищаться.
«Я защищала своего ребёнка. Прошу оставить меня на свободе», — говорила сквозь слёзы на суде Дроздова.
В результате суд решил отправить её под домашний арест, запретив ей покидать квартиру, контактировать с участниками дела, пользоваться телефоном и выходить в Интернет. Домой её сопроводила мама.
Напомним, что в отношении Александры Дроздовой было возбуждено уголовное дело, когда она ранила ножом своего сожителя Илью Деля. Он был доставлен в больницу с повреждениями. Известно, что в момент инцидента он был пьяным. В свою очередь, девушка была трезвая. Заявление на неё он писать не стал.