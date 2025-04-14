«Представлял угрозу»: Актриса Дроздова объяснила, почему конфликт с Делем дошёл до поножовщины

Знакомые 26-летней актрисы Александры Дроздовой считают, что она не могла просто так в порыве гнева схватиться за нож и полоснуть своего сожителя и коллегу Илью Деля. У неё наверняка была веская причина для такого поступка, сообщает kp.ru.

Бывшая жена Ильи Деля модель Дарья Рокотова рассказала, что покладистым характером этот актёр уж точно не обладает. По её словам, в ноябре 2022 года он избил её, а также подсел на наркотики и начал пьянствовать. Тогда у женщины случился разрыв сетчатки глаза.

Одна из версий гласит, что 40-летний актёр изрядно напился, после чего между ним и Александрой разгорелся конфликт. В это время в доме был её двухлетний ребёнок. По словам людей из ближнего круга Дроздовой, артист действительно мог представлять угрозу для неё или её ребёнка, из-за чего она была вынуждена защищаться.

«Я защищала своего ребёнка. Прошу оставить меня на свободе», — говорила сквозь слёзы на суде Дроздова.