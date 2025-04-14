Ранившая Деля актриса Дроздова впала в истерику на суде об избрании ей меры пресечения

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения для артистки Александры Дроздовой, которая ножом пырнула сожителя Илью Деля. Рыдающую девушку отправили под домашний арест по 11 июня, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел просьбу следствия о применении к Александре Дроздовой, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), меры пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили в ведомстве, суд согласился с ходатайством и назначил Дроздовой домашний арест до 11 июня. На суде девушка не смогла сдержать эмоций и горько плакала.