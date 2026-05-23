«Плакал и говорил, что его режут»: В Подмосковье пропал юрист, помогавший семьям бойцов СВО

В Подмосковье вторую неделю разыскивают 40-летнего юриста Виталия Трофина, который безвозмездно помогал участникам спецоперации и их родственникам. Как пишет MK.ru, перед исчезновением мужчина успел связаться с бывшими коллегами и сообщить о нападении.

По словам главы Ассоциации адвокатов России Марии Архиповой, 6 мая Трофин позвонил ей через мессенджер. Юрист рассказал ей, что неизвестные вывезли его за пределы Москвы, избивают, сломали рёбра, ранили ножом в ногу и требуют деньги, после чего связь оборвалась. Архипова предположила, что разговор проходил под контролем похитителей.

Она заявила о случившемся в полицию, СК и военную прокуратуру. Последняя начала проверку мгновенно. Уголовное дело официально не комментируется, но следователи уже работают с материалами.

Коллеги уверены: исчезновение связано с работой Трофина. В последние месяцы он вышел на след мошенников, которые вымогали деньги у семей военнослужащих через подставной аккаунт некоего «Алексея Гервальда». После пропажи юриста страница этого псевдопомощника резко ушла в тень.

Архипова также рассказала, что 10 мая телефон Трофина неожиданно появился в сети, но на сообщения никто не ответил. Друзья опасаются худшего — его могли вывезти за пределы региона, и найти живым становится всё меньше шансов, ведь прошло уже три недели, а на связь он больше не выходил.