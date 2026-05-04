Вышел из такси посреди ночи и исчез: В Перми расследуют загадочную смерть инженера-конструктора

Таинственная смерть молодого инженера-конструктора Андрея Мальцева расследуется в Перми. 30-летний мужчина, ехавший домой на такси в ночь на 25 апреля, внезапно попросил водителя остановиться, не доезжая до места назначения. Он вышел из машины и бесследно исчез. Позже его нашли мёртвым, сообщает kp.ru.

Друг погибшего Илья сообщил, что таксист утверждает, будто Андрей сам покинул автомобиль и скрылся. Водитель якобы прождал около 30 минут, но затем уехал, однако достоверность его слов пока под вопросом. По данным правоохранителей, смерть не носит насильственного характера, и по факту гибели возбуждено дело.

На момент обнаружения Мальцев был жив, но скончался до прибытия медицинских работников. По результатам вскрытия, причиной смерти стала остановка сердца, точные выводы будут сделаны через два месяца. Сестра погибшего выразила недоверие к версии о естественной смерти, аргументируя это здоровым образом жизни брата. Через два дня после обнаружения тела был найден мобильный телефон Мальцева, однако анализ его контактов не выявил каких-либо подозрительных записей.

