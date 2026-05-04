На Волге спустя 10 дней найдено тело четвёртого погибшего рыбака
Обложка © VK / ГКУ "ВОЛГОСПАС"
В Астраханской области завершили поиски мужчин, погибших во время рыбалки вместе с главой зарубежного направления «Яндекса» Сергеем Лойтером. Об этом сообщили в пресс-службе пожарно-спасательной службы Астраханской области «Волгоспас».
«3 мая в службу спасения поступила информация от родственников погибшего о том, что тело четвертого найдено. В связи с этим поисковые мероприятия были прекращены», — говорится в сообщении.
Ранее в Волгоградской области во время рыбалки погиб топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Мужчина находился на водоёме в компании знакомых, среди которых был местный застройщик Александр Назаров. Позднее стало известно, что причиной смерти Сергея Лойтера, а также Игоря Прохорова и ещё одного участника, стала утопление.
