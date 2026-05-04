День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 11:20

На Волге спустя 10 дней найдено тело четвёртого погибшего рыбака

Обложка © VK / ГКУ "ВОЛГОСПАС"

Обложка © VK / ГКУ "ВОЛГОСПАС"

В Астраханской области завершили поиски мужчин, погибших во время рыбалки вместе с главой зарубежного направления «Яндекса» Сергеем Лойтером. Об этом сообщили в пресс-службе пожарно-спасательной службы Астраханской области «Волгоспас».

«3 мая в службу спасения поступила информация от родственников погибшего о том, что тело четвертого найдено. В связи с этим поисковые мероприятия были прекращены», — говорится в сообщении.

Топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера кремировали в Москве
Топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера кремировали в Москве

Ранее в Волгоградской области во время рыбалки погиб топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Мужчина находился на водоёме в компании знакомых, среди которых был местный застройщик Александр Назаров. Позднее стало известно, что причиной смерти Сергея Лойтера, а также Игоря Прохорова и ещё одного участника, стала утопление.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar