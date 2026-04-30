Топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера кремировали в Москве
В Москве прошла церемония кремации тела Сергея Лойтера, высокопоставленного менеджера компании «Яндекс». Траурное мероприятие состоялось 29 апреля в Николо-Архангельском крематории, сообщил ТАСС источник в окружении умершего.
Напомним, бизнесмен трагически погиб 26 апреля во время рыбалки на Волге в Волгоградской области. По предварительным данным, лодка, в которой находились Лойтер и его товарищ, гендиректор интернет-агентства «Интериум» 38-летний Алексей Маслов, перевернулась.
