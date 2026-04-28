27 апреля, 21:07

Названа причина смерти топ-менеджера «Яндекса» и двух его друзей на Волге

Топ-менеджер «Яндекса» Лойтер и двое его друзей погибли на Волге от асфиксии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Vasilenia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Vasilenia

Стала известна причина смерти топ-менеджера зарубежного направления «Яндекса» Сергея Лойтера и Игоря Прохорова — водителя президента торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова, которые погибли во время рыбалки на Волге в Волгоградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, они, а также ещё один мужчина умерли в результате утопления – следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

Личность третьего погибшего пока не установлена, поиски четвёртого члена группы продолжаются.

Шторм на Волге унёс жизнь топ-менеджера «Яндекса» и трёх его друзей, тело одного ещё ищут
Шторм на Волге унёс жизнь топ-менеджера «Яндекса» и трёх его друзей, тело одного ещё ищут

ЧП произошло 24 апреля. Четверо мужчин в возрасте от 62 до 75 лет отправились на рыбалку в район хутора Громки Светлоярского района. Около 09:00 утра они начали возвращаться на моторной лодке, но вскоре перестали выходить на связь. Примерно через три часа, в 12:00, на противоположном берегу Волги в двух километрах от места рыбалки обнаружили тело одного из мужчин. Позже спасатели нашли ещё двоих.

Предварительная версия случившегося – неблагоприятные погодные условия. Лодка перевернулась, и мужчины не смогли спастись. По факту трагедии Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Юния Ларсон
