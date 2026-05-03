Тело 50-летнего мужчины нашли в подвале дома в Ленобласти, задержаны трое

В Выборгском районе Ленинградской области полиция разбирается в обстоятельствах гибели 50-летнего местного жителя. Труп мужчины с повреждениями на лице обнаружили днём 2 мая в подвале жилого дома на Сайменском шоссе в посёлке имени Калинина.

«В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что накануне 33-летний местный житель, находясь в своей квартире по Сайменскому шоссе, в ходе распития спиртных напитков и завязавшегося конфликта со своим приятелем, нанёс тому не менее 10 ударов кулаками по лицу после чего ушёл из квартиры», — говорится в сообщении.

Полицейские также задержали 34-летнего жителя посёлка Большое поле и 36-летнюю женщину из Выборга — их подозревают в причастности к преступлению. Обоих привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В данный момент проверка продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

