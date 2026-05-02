2 мая, 08:56

Пять пакетов с человеческими останками нашли в канаве в Ленобласти

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Всеволожском районе Ленинградской области обнаружены пакеты с фрагментами тела человека. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в Следственном комитете.

«1 мая 2026 года… обнаружено 5 полиэтиленовых пакетов… в которых находились фрагменты тела неизвестного мужчины», — говорится в сообщении СУ СК России по региону.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожску. В работе участвуют следователи, криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначены судебные экспертизы, устанавливается личность погибшего и круг причастных лиц.

«Сделаю это по-своему»: Женщина решила выселить соседку, распилив её тело на куски
Ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге нашли тело 17-летнего парня, которого убил на почве ревности его сверстник. Юноша по частям разрезал труп погибшего, чтобы попытаться скрыть следы преступления.

Андрей Бражников
