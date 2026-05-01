Тело мужчины найдено под окнами элитного ЖК «Алые паруса» в Москве

В Москве обнаружено тело мужчины прямо под окнами элитного жилого комплекса «Алые паруса». Информацией делится SHOT. По предварительным сведениям, погибшему может быть от 35 до 40 лет.

Всё произошло у дома на улице Авиационной. Личность погибшего и точные причины его смерти устанавливается. На место прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось, что глава ветслужбы Сергей Тур, курировавший карантин скота в Новосибирской области, вероятно, совершил суицид. 43-летний чиновник был найден мёртвым в своем доме. Следствие не нашло криминальной составляющей.