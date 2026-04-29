Отвечавший за карантин скота в Новосибирской области чиновник совершил суицид

Глава ветслужбы Сергей Тур, курировавший карантин скота в Новосибирской области, вероятно, совершил суицид. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, 43-летний чиновник был найден мёртвым в своем доме. Следствие, как отмечается, не усматривает криминальной составляющей.

О смерти Сергея Тура сообщалось ранее сегодня. В его окружении утверждали, что причиной могла стать остановка сердца.