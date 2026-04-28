В Омске умер детский врач, которого парализовало после приступа в Таиланде

В Омске на 59-м году жизни скончался заведующий травматолого-ортопедическим отделением областной детской клинической больницы Михаил Коробейников, которого парализовало после инфаркта спинного мозга во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального Минздрава в официальном телеграм-канале ведомства.

«Доктор, которого любили маленькие пациенты и их родители, проработал в системе омского здравоохранения 35 лет, из них 30 лет – в Областной детской клинической больнице», — написали они.

В Минздраве отдельно отметили, что ушедший из жизни доктор пользовался огромным уважением и искренним почётом как среди своих коллег по больнице, так и среди тех, кому он помогал. Как подчеркнули в ведомстве, коллеги и пациенты глубоко уважали Михаила Михайловича за его неизменно внимательное и очень чуткое отношение, за его высочайший профессионализм и редкостную преданность своему призванию.

«Михаил Михайлович всю свою жизнь посвятил служению на благо здоровья маленьких пациентов, воспитав целую плеяду талантливых врачей-травматологов», — отмечено в тексте.

В Минздраве также добавили, что точное время и конкретное место, где пройдёт гражданская панихида и прощание с усопшим, будут сообщены жителям региона дополнительно после того, как вся необходимая информация будет официально утверждена.

Напомним, Коробейников оказался в тяжёлой ситуации в Таиланде. У медика произошёл инфаркт спинного мозга, из-за чего он оказался полностью обездвижен и утратил способность передвигаться самостоятельно. Врачи местной больницы незамедлительно приступили к оказанию россиянину всей необходимой помощи, однако на первый план вышел вопрос о его транспортировке обратно в Россию. Как позднее сообщил его сын Григорий Коробейников, доставить отца на Родину удалось бы исключительно специализированным медицинским бортом, оборудованным для перевозки лежачих пациентов. Согласование со страховой компанией продвигалось крайне медленно, что серьёзно усложнило и без того драматичную ситуацию. В итоге, транспортировкой в первых числах марта занялся Минздрав Омской области, причём содействие в этой перевозке оказал один из меценатов, пожелавший остаться неизвестным. Прибыв в Омск, Коробейников продолжил лечение уже в стенах местной клинической больницы.