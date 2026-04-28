Посол РФ в отставке Станислав Ахмедов скончался на 74-м году жизни

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в отставке Станислав Ахмедов скончался 27 апреля. Дипломат представлял Россию в Республике Мадагаскар. По совместительству он работал послом в Союзе Коморских Островов. Об этом сообщили МИД России и Департамент государств Африки.

«Ушёл из жизни замечательный человек, талантливый и яркий дипломат, посвятивший свою жизнь служению Родине. Его отличали высокий профессионализм и ответственность, глубокая порядочность, честность и принципиальность, неизменная готовность помочь коллегам», — сказано в сообщении.

Ахмедов построил дипломатическую карьеру на африканском направлении. Он внёс весомый вклад в развитие отношений России со странами Африки. Дипломат работал над укреплением многогранных и традиционно дружественных связей, рассказали в МИД.

