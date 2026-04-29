В Новосибирске умер начальник управления ветеринарии Тур

В Новосибирске умер начальник управления ветеринарии Сергей Тур. Об этом сообщил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт в комментарии ТАСС.

«Человек умер, соболезнования родным и близким. Точную причину произошедшего установят органы дознания», — заявил он. По его словам, обстоятельства гибели ещё устанавливаются.

Речь идёт о главе отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий. Туру было 43 года. По некоторым данным, он находился на больничном. Сообщается, что причиной могла стать остановка сердца.

