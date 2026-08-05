Увезли в багажнике: Двое жителей Кузбасса избили и изнасиловали 13-летнего мальчика

В Кемеровской области суд приговорил двух жителей Юрги к длительным срокам лишения свободы за похищение, истязание и насильственные действия в отношении 13-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, злоумышленники силой затолкали мальчика в багажник автомобиля и вывезли его в безлюдное место. Там вместе с третьим участником они избили подростка и продолжили издевательства. Один из осуждённых также совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера.

После этого фигуранты снова поместили школьника в багажник, перевезли его в район деревни Новоягодное и продолжили противоправные действия. Затем они оставили подростка одного и скрылись.

Сотрудники СК и полиции оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Суд признал фигурантов виновными по статьям о похищении человека, истязании и насильственных действиях сексуального характера. В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Третий соучастник преступления умер, поэтому уголовное дело против него было прекращено.