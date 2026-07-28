«Захотелось ею овладеть»: Пьяный строитель пытался изнасиловать пенсионерку в Севастополе

В Севастополе 34-летний строитель попытался изнасиловать 65-летнюю туристку из Москвы на необорудованном пляже. Мужчина напал на женщину, избил её и совершил действия сексуального характера против её воли. Об этом сообщили в МВД по городу.

Пьяный строитель попытался изнасиловать на 65-летнюю женщину в Севастополе. Видео © VK / Управление МВД России по г. Севастополю

Нападение произошло в минувшее воскресенье днём на безлюдном участке побережья в районе Капитанской улицы. Женщина отдыхала на пляже после водных процедур и направлялась к родственникам, когда на неё напал находившийся в состоянии опьянения мужчина. Как установили полицейские, подозреваемый нанёс 65-летней туристке несколько ударов по голове, в том числе камнем, после чего попытался совершить изнасилование. Мужчина не довёл свои действия до конца и скрылся с места происшествия.

«Захотелось ею овладеть. Я схватил её сзади и бросил её в кусты. Напал на неё, начал затыкать ей рот. Чтобы она не кричала, не звала на помощь руку правую я опустил ей в нижнее бельё. Она вырывалась, пыталась меня поцарапать. Я пару раз ударил её по лицу ладошкой и начал брать её силой. После я испугался очень сильно. Я понимал, чем это пахнет. Испугался. Я убежал. Думал, ну рано или поздно меня найдут. Вот нашли оперативно», — сказал нападавший.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию. Врачи диагностировали у неё травмы, при этом в МВД уточнили, что сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержать подозреваемого удалось на следующий день. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району Севастополя при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» обнаружили его на одном из строительных объектов.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Собранные материалы и задержанного передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в американском штате Оклахома суд вынес пожизненный приговор мужчине, от которого забеременела малолетняя падчерица. Биологическую мать пострадавшей также ожидает суровое наказание за пособничество.