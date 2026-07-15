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15 июля, 11:05

Доверилась бывшему, а он изнасиловал: Житель Бурятии устроил ад для экс-возлюбленной

В Бурятии мужчина изнасиловал и лишил свободы бывшую возлюбленную

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Motortion Films/Не является фото с места событий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Motortion Films/Не является фото с места событий

В Бурятии взят под стражу житель Улан-Удэ, который напал на бывшую сожительницу и насильно удерживал её в дачном доме. О подробностях дела рассказали в СУ СК России по республике.

Преступление произошло в конце июня на территории садового товарищества в Заиграевском районе. Мужчина приехал к бывшей возлюбленной под предлогом оказания помощи. После этого он набросился на женщину, изнасиловал её и в течение нескольких часов не давал ей покинуть помещение. Пострадавшая смогла обратиться в правоохранительные органы лишь спустя некоторое время, после чего злоумышленника немедленно задержали.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Изнасилование» и «Незаконное лишение свободы». Сейчас следственный отдел по Заиграевскому району проводит все необходимые действия для установления полной картины случившегося. Обвиняемого заключили под стражу.

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Юлия Сафиулина
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