Семь лет без улицы, школы и врачей: Мать с пособниками годами держала дочь взаперти

В Германии вынесли приговор женщине, которая на протяжении семи лет держала собственную дочь в доме и не выпускала её на улицу. Об этом сообщает Punch со ссылкой на местные СМИ.

Девочку нашли в сентябре 2022 года. После этого выяснилось, что ребёнок почти всю жизнь провёл в изоляции. В одном доме с ней находились мать, бабушка и дедушка.

По данным СМИ, женщина хотела полностью прекратить общение бывшего партнёра с дочерью. Отцу ребёнка она сказала, что вместе с девочкой переехала в Италию. Бабушка и дедушка помогали ей скрыть правду. Несмотря на то что семью хорошо знали в городе, исчезновение ребёнка долгое время не вызывало заметных подозрений.

Из-за действий матери девочка не ходила в школу, не наблюдалась у врачей и была лишена нормального общения с внешним миром. Всё это привело к серьёзным нарушениям в развитии, включая физические проблемы. Разбирательство по делу несколько раз откладывали, однако суд всё же вынес решение.

Мать приговорили к пяти годам тюрьмы. Бабушка получила два года лишения свободы. Дедушке, которого признали соучастником, назначили условный срок.

