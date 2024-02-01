Ни врачей, ни школы: В Башкирии мать 10 лет держала "в плену" собственную дочь, а чиновники бездействовали

В Башкирии органы опеки с боем отобрали дочь у матери, которая годами не выпускала ребёнка из дома. Десятилетняя девочка не посещала школу, была лишена медицинского надзора и всё время находилась взаперти. Мать привлекали к административной ответственности за нарушения при выполнении родительских обязанностей, но на этом всё. Теперь же по факту ненадлежащего надзора за неблагополучной семьёй возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"Должностными лицами комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства администрации района не был принят исчерпывающий комплекс мер с целью ограничения или лишения родительских прав матери, а также изъятии у неё ребёнка", — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Девочка в данный момент находится в социальном приюте. Информация о её состоянии выясняется.