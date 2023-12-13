На Урале Роспотребнадзор начал выдавать антипрививочников органам опеки
В Свердловской области в органы опеки начали передавать данные о родителях, которые выступают против вакцинации и не прививают своих детей. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора Анжелика Пономарёва.
"Мы начали активно передавать информацию в органы опеки. Чтобы они воздействовали на родителей и принимали меры, какие могут принимать", — заявила она журналистам в ходе пресс-конференции, посвящённой ситуации с заболеваемостью в регионе, которая быстро ухудшается.
В то же время главный внештатный специалист Министерства здравоохранения региона по медицинской профилактике Александр Харитонов обратил внимание, что зачастую непривитые несовершеннолетние встречаются в религиозных и многодетных семьях. При этом на сегодняшний день, по его данным, вакцинацию от гриппа прошло уже около 2,3 миллиона свердловчан. Однако он заверил, что вакцина в поликлиниках ещё есть для всех желающих, а также призвал поспешить, чтобы привиться бесплатно.
Между тем накануне стало известно, что в России заметно увеличился рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). За прошедшую неделю врачи выявили увеличение числа случаев заболевания во всех возрастных группах почти на девять процентов. Кроме того, за этот же период было зарегистрировано порядка 107 тысяч случаев заболевания ковидом.
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