На Урале Роспотребнадзор начал выдавать антипрививочников органам опеки

В Свердловской области в органы опеки начали передавать данные о родителях, которые выступают против вакцинации и не прививают своих детей. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора Анжелика Пономарёва.

"Мы начали активно передавать информацию в органы опеки. Чтобы они воздействовали на родителей и принимали меры, какие могут принимать", — заявила она журналистам в ходе пресс-конференции, посвящённой ситуации с заболеваемостью в регионе, которая быстро ухудшается.

В то же время главный внештатный специалист Министерства здравоохранения региона по медицинской профилактике Александр Харитонов обратил внимание, что зачастую непривитые несовершеннолетние встречаются в религиозных и многодетных семьях. При этом на сегодняшний день, по его данным, вакцинацию от гриппа прошло уже около 2,3 миллиона свердловчан. Однако он заверил, что вакцина в поликлиниках ещё есть для всех желающих, а также призвал поспешить, чтобы привиться бесплатно.