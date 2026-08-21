На Камчатке водителя заподозрили в похищении сбитой им женщины

На Камчатке задержали 33-летнего водителя внедорожника, которого подозревают в похищении женщины после ДТП. По версии следствия, мужчина сбил пешехода, но вместо вызова скорой помощи против её воли посадил пострадавшую в машину и увёз с места аварии. Впоследствии женщина впала в кому.

Авария произошла 11 августа около 12:20 на 18-м километре трассы Морпорт — Аэропорт в Елизовском районе. По данным Госавтоинспекции, водитель Nissan Patrol не уступил дорогу женщине, которая завершала переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.

Следствие утверждает, что после наезда мужчина не вызвал медиков, а силой поместил пострадавшую в салон автомобиля и покинул место происшествия. Из-за несвоевременного оказания помощи состояние женщины резко ухудшилось, она впала в кому.

Ранее родственники пострадавшей рассказывали другую часть этой истории. По их словам, сразу после ДТП водитель заявил очевидцам, что сам доставит женщину в больницу. Позднее её обнаружили без сознания возле дороги напротив нового корпуса краевой больницы, после чего прохожие вызвали скорую.

Сам мужчина до задержания настаивал на иной версии. Он утверждал, что действительно привёз пострадавшую к больнице и около десяти минут уговаривал обратиться к врачам, однако женщина якобы отказалась заходить внутрь и самостоятельно ушла. В подтверждение своих слов водитель ссылался на видеозапись.

Теперь Следственный комитет квалифицирует произошедшее значительно жёстче. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 126 УК РФ — похищение человека, повлёкшее по неосторожности тяжкие последствия. Мужчину задержали, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Правоохранители продолжают восстанавливать последовательность событий после наезда, опрашивают очевидцев и изучают собранные материалы.

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