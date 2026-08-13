Встал, посмотрел и уехал: Водитель раскрыл свою версию ДТП с пиар-директором «Москвички»
Суд отправил под домашний арест водителя, сбившего пиар-директора «Москвички»
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Водитель, сбивший пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, утверждает, что не пытался скрыться после аварии. Об этом он заявил на суде, где присутствует корреспондент Life.ru.
Подозреваемый в наезде на пиар-директора журнала «Москвичка» говорит, что не пытался скрыться. Видео © Life.ru
Мужчина утверждает, что остановился и увидел, как пострадавшей помогают, поэтому уехал, поскольку был уверен, что не сбивал её.
39-летний Арам Н. живёт в Домодедово с женой и двумя маленькими сыновьями и работает крановщиком. Его защита просила суд избрать домашний арест, ссылаясь в том числе на то, что мужчина является единственным кормильцем семьи.
Адвокат утверждает, что подозреваемый хочет продолжить работать, чтобы помочь Чаковской и оплатить её реабилитацию. Он также намерен связаться с пострадавшей.
У мужчины зарегистрировано ИП в сфере аренды транспорта. Сама Чаковская остаётся в реанимации Боткинской больницы с переломом основания черепа и множественными ушибами.
В итоге Таганский районный суд принял решение отправить мужчину под домашний арест на два месяца.
Напомним, ранее основатель журнала «Москвичка» Кристина Потупчик сообщила об аварии с Екатериной Чаковской. После ДТП девушку доставили в реанимацию, а водителя автокрана, который, по первоначальным данным, уехал с места происшествия, позднее задержали.
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