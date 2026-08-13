Женщина на «Тойоте» сбила 6-летнюю девочку с ДЦП на переходе и отказалась признать вину

В Краснодаре женщина за рулём «Тойоты» сбила шестилетнюю девочку с ДЦП на пешеходном переходе. Ребёнок пережил клиническую смерть. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

Женщина на «тойоте» сбила девочку с ДЦП на переходе в Краснодаре. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

ДТП случилось еще зимой, 6 февраля. Мать с ребёнком переходила проезжую часть по разметке. Автомобилистка на Toyota сперва притормозила, чтобы дать им пройти, но затем неожиданно начала манёвр в сторону людей.

Мать успела отпрыгнуть, а вот малышка угодила под транспортное средство. Полученные повреждения оказались критическими, у пострадавшей зафиксировали клиническую смерть.

Сейчас, спустя полгода, ребенок всё ещё проходит восстановление. Медики делают всё возможное, но родным требуются средства на оплату дорогостоящих реабилитационных процедур.

Известно, что у малышки с рождения диагностирован церебральный паралич. Вопреки прогнозам врачей, утверждавших, что ходить она не сможет, девочка смогла встать на ноги, научилась бегать и активно готовилась к поступлению в первый класс.

Травмы, полученные в аварии, свели на нет все прежние успехи. По словам семьи, женщина, находившаяся за рулем иномарки, не считает себя виновной и не участвует в оплате лечения. В своих показаниях она сослалась на то, что не увидела пешеходов и могла перепутать газ с тормозом. Родственники пострадавшей планируют отстаивать интересы девочки в суде.

После того как блогерша Ида Галич рассказала о Софии своей аудитории, история получила широкий резонанс. По данным семьи, всего за сутки на реабилитацию девочки удалось собрать более 8 млн рублей.

Ранее в Иркутске суд арестовал водителя Toyota Camry, сбившего на улице Баумана двух детей (7 и 8 лет) на нерегулируемом переходе. После ДТП он скрылся с места и прятался в лесу. Мировой судья назначил мужчине 15 суток административного ареста.