Пиар-директора журнала «Москвичка» Чаковскую сбил грузовик в Москве

Утром 11 августа на Ходынской улице в Москве грузовой автомобиль сбил пиар-директора «Москвички» Екатерину Чаковскую. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают. Об этом сообщила основательница издания Кристина Потупчик.

Чаковская получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

«Мы все в шоке и очень переживаем за неё. Очень надеюсь, что водителю не удастся уйти от ответственности», — отметила Потупчик.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Чаковская — занимает должность PR-директора агентства «К2» и глянцевого журнала «Москвичка», а также является автором Telegram-канала «Чакчак». Екатерина окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова (бакалавриат и магистратура) и имеет собственное ИП в сфере рекламной деятельности. В её профессиональном портфолио — организация крупных мероприятий, включая работу на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи в 2024 году. В 2020 году она стала лауреатом международной PR-премии PROBA-IPRA GWA за студенческий проект для фонда «Обнажённые сердца».