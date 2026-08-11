Задержан водитель грузовика, сбившего PR-директора «Москвички»

Задержан водитель грузовика, в центре столицы сбившего PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.

«С ним работают правоохранители», — сказал собеседник ТАСС.

На мужчину составили четыре протокола. По версии правоохранителей, автокран «КамАЗ» совершил наезд на Чаковскую, когда она пересекала дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. Её госпитализировали.

«В отношении водителя составлены четыре административных материала», — добавил собеседник агентства.

Напомним, основатель издания Кристина Потупчик заявила, что Екатерина Чаковская находится в реанимации. Водитель скрылся с места происшествия.