Пять уколов вместо 30: российская вакцина от аллергии станет доступна уже в октябре

Отечественная вакцина «Аллергарда», созданная в ФМБА, появится в гражданском обороте уже в октябре. Об этом рассказала руководитель ведомства Вероника Скворцова.

«Уже перед следующим сезоном цветения, то есть начиная с конца октября текущего года, мы сможем привить несколько десятков тысяч пациентов, до 60 тысяч, может быть и больше», — сообщила она журналистам.

В разговоре с ИС «Вести» Скворцова отметила, что вакцина «Аллергарда» вызвала бум в мировом обществе иммунологов-аллергологов. По её словам, пишут даже коллеги из недружественных стран и приглашают российских учёных выступить на крупнейших конгрессах.

Ранее Life.ru рассказывал, что курс лечения «Аллергардой» потребует всего пяти подкожных уколов. Вакцина рассчитана на людей с аллергией на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергией. По словам Скворцовой, разработка команды ФМБА позволила сократить терапию с привычных примерно 30 инъекций при стандартной АСИТ до пяти.