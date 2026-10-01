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Опубликовано 1 октября, 13:25

Пять уколов вместо 30: российская вакцина от аллергии станет доступна уже в октябре

Скворцова: Вакцина «Аллергарда» выйдет в гражданский оборот в октябре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Отечественная вакцина «Аллергарда», созданная в ФМБА, появится в гражданском обороте уже в октябре. Об этом рассказала руководитель ведомства Вероника Скворцова.

«Уже перед следующим сезоном цветения, то есть начиная с конца октября текущего года, мы сможем привить несколько десятков тысяч пациентов, до 60 тысяч, может быть и больше», — сообщила она журналистам.

В разговоре с ИС «Вести» Скворцова отметила, что вакцина «Аллергарда» вызвала бум в мировом обществе иммунологов-аллергологов. По её словам, пишут даже коллеги из недружественных стран и приглашают российских учёных выступить на крупнейших конгрессах.

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Ранее Life.ru рассказывал, что курс лечения «Аллергардой» потребует всего пяти подкожных уколов. Вакцина рассчитана на людей с аллергией на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергией. По словам Скворцовой, разработка команды ФМБА позволила сократить терапию с привычных примерно 30 инъекций при стандартной АСИТ до пяти.

Больше новостей о медицинских разработках — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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