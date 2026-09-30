5 уколов вместо 30: Десятки тысяч россиян получат «Аллергарду» перед сезоном берёзы
ФМБА: Курс лечения «Аллергардой» составит пять уколов вместо 30
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Курс терапии российской вакциной «Аллергарда» от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергии потребует пяти подкожных инъекций вместо примерно 30 при традиционной аллерген-специфической иммунотерапии. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Инновационный подход, реализованный командой ФМБА, позволил сократить курс лечения до пяти подкожных инъекций вместо стандартных 30 при традиционной АСИТ-терапии», — заявила она.
Ранее Life.ru рассказывал о подготовке «Аллергарды» к выходу в гражданский оборот. Тогда Скворцова сообщала, что ФМБА рассчитывает получить временное регистрационное удостоверение осенью 2026 года, чтобы пациенты смогли заранее подготовиться к следующему сезону пыления. Препарат разработали специалисты НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с компанией «Генериум». Он предназначен для терапии аллергии на пыльцу берёзы и связанных с ней перекрёстных пищевых реакций. Препарат уже получил временное регистрационное удостоверение.
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