5 уколов вместо 30: Десятки тысяч россиян получат «Аллергарду» перед сезоном берёзы

Курс терапии российской вакциной «Аллергарда» от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергии потребует пяти подкожных инъекций вместо примерно 30 при традиционной аллерген-специфической иммунотерапии. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке «Аллергарды» к выходу в гражданский оборот. Тогда Скворцова сообщала, что ФМБА рассчитывает получить временное регистрационное удостоверение осенью 2026 года, чтобы пациенты смогли заранее подготовиться к следующему сезону пыления. Препарат разработали специалисты НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с компанией «Генериум». Он предназначен для терапии аллергии на пыльцу берёзы и связанных с ней перекрёстных пищевых реакций. Препарат уже получил временное регистрационное удостоверение.