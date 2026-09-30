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Опубликовано 30 сентября, 16:38

Подбросить листья и паразитов: Россиян предупредили об опасности осенних фотосессий

Терапевт Ждан: Фотосессия в опавшей листве грозит аллергией и инфекциями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подбрасывание осенних листьев ради красивого снимка может обернуться раздражением дыхательных путей и аллергической реакцией, предупредил терапевт Юсуповской больницы Матвей Ждан. По его словам, вместе с листвой в воздух поднимаются споры плесени, пыль и бактерии.

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Опавшие листья создают благоприятную среду для плесени, грибов, личинок насекомых и клещей. Контакт с ними способен вызвать не только аллергию, но и грибковые поражения кожи. Для людей с ослабленным иммунитетом существует риск инфекционно-воспалительных осложнений.

«Во влажной листве могут сохраняться возбудители кишечных инфекций и паразиты, особенно там, где выгуливают собак», — пояснил собеседник РИАМО.

Снизить риск неприятных последствий поможет выбор сухого места, хорошо освещённого солнцем. Для фотосессии специалист также рекомендовал одеваться по погоде.

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Напомним, в первые дни сентября более двух тысяч россиян обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Тёплая и влажная погода продлила активность паразитов. Крошечные размеры молодых особей затрудняют их обнаружение на коже.

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Борис Эльфанд
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