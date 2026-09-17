Спасти шкаф от затхлости: Кто может поселиться в забытом пальто и как этого избежать

С наступлением осени многие достают тёплую одежду из шкафов и обнаруживают неприятный затхлый запах. Врач-инфекционист Марият Мухина рассказала, что причиной могут быть микроорганизмы, пылевые клещи и споры плесневых грибов, которые размножаются при высокой влажности и отсутствии вентиляции.

С точки зрения физики и химии, запах — это летучие органические соединения. Они не появляются сами по себе — их выделяют микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности. Особенно эти организмы любят отсутствие кислорода, влажность и темноту. Марият Мухина Врач-инфекционист

Закрытые пакеты и сырые углы шкафа создают условия для размножения бактерий, пылевых клещей и плесневых грибов, пояснила наша собеседница. Именно продукты их жизнедеятельности формируют характерный запах залежавшихся вещей.

Мухина отметила, что сами пылевые клещи не кусают человека, но могут провоцировать аллергические реакции. Их частицы способны вызывать насморк, заложенность носа, чихание, конъюнктивит и обострение атопического дерматита у людей с повышенной чувствительностью.

Споры плесневых грибов также могут поселяться в тканях, особенно если одежда хранится во влажной среде. Врач предупредила, что контакт с плесенью способен стать причиной аллергических реакций, а для людей с ослабленным иммунитетом такие факторы представляют дополнительный риск.

Чтобы избежать появления неприятного запаха, перед сезонным хранением одежду лучше очистить и хорошо просушить. Шкаф рекомендуется проветрить, а вещи хранить в тканевых чехлах, а не в герметичных полиэтиленовых пакетах.

Также специалист советует следить за влажностью внутри шкафа, периодически обрабатывать его поверхности и не маскировать затхлый запах ароматизаторами, а устранять причину его появления.

«Ключ — в профилактике: чистота, вентиляция и контроль влажности работают лучше, чем борьба с уже разросшейся популяцией», — резюмировала Марият Мухина.

Специалисты также обращают внимание на необходимость осторожности при покупке одежды с рук или примерке вещей в магазинах. Через некоторые предметы гардероба действительно могут передаваться кожные инфекции, однако опасные вирусы вроде ВИЧ и гепатита через одежду не распространяются.