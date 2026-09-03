Шуба не подождёт! Россиянки повально скупают меховую одежду перед зимой

Россиянки скупают шубы в преддверии зимы. Продажи меховой верхней одежды в России за последний месяц увеличились на 68%. Такие цифры приводит Mash Money.

Общий интерес к шубам год к году тоже поднялся — на 19%. Это говорит о том, что с приближением холодов спрос усиливается.

Среди материалов лидирует мутон: его стали покупать вдвое чаще. Овчина прибавила 19%, а вот норка почти не сдвинулась с места — минус 2% относительно прошлогодних значений.

Активность заметна и на вторичном рынке. За месяц перепродажи меховых изделий выросли на 59%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 14%. Искусственный мех на ресейле искали на 41% чаще, натуральный — на 23%.

Средняя стоимость подержанных вещей сейчас такова: искусственная шуба обойдётся примерно в 4000 рублей, а из натурального меха — около 15000 рублей.

Многие покупательницы выбирают бюджетный путь: приобретают старые норковые изделия и отдают их в ателье для перешива. Такой подход позволяет получить обновлённую вещь к сезону и сэкономить до шести раз по сравнению с покупкой новой.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что наступающая зима в России будет отличаться неустойчивой погодой — похолодания и гололёд будут чередоваться с оттепелями.