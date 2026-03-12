С барского плеча, но за общий счёт: Адвокат рассказал, может ли жена отсудить шубу любовницы

Жена может попытаться вернуть подаренную любовнице шубу, если она была куплена в браке на общие деньги. Об этом Life.ru рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

«При отсутствии брачного договора такая вещь считается частью совместно нажитого имущества супругов, а значит, жена вправе оспаривать такую сделку. Срок для оспаривания, как правило, составляет один год с момента, когда она узнала или должна была узнать о нарушении своего права», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, сложность здесь в другом: необходимо будет доказать сам факт передачи шубы конкретной женщине. Неверный супруг вряд ли сам сразу сообщит все данные получательницы подарка, включая её адрес и иные сведения, необходимые для предъявления иска.

Поэтому на практике я бы советовал идти более простым и реалистичным путём: при разделе совместно нажитого имущества требовать с супруга компенсацию за то, что он распорядился общим имуществом не в интересах семьи. Соответственно, можно ставить вопрос о взыскании половины денежных средств, потраченных на покупку этой шубы. Михаил Салкин Адвокат Московской коллегии адвокатов

Жительница Удмуртии на протяжении года разводила любовника на деньги — неверная супруга успела вытянуть более миллиона рублей якобы на лечение сына от рака, операции на сердце, лекарства от тромбов, трансплантацию лёгких, оплату ипотеки и услуг юриста для расторжения брака с мужем. Подробности истории — в материале Life.ru.