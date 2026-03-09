Священник объяснил, можно ли развенчаться в церкви и венчаться повторно

Церковь не признаёт развода, за исключением крайних случаев — например, измены или насилия, рассказал священник Владислав Береговой. По его словам, таинства «развенчания» не существует: благодать, полученная при венчании, утрачивается самим разрушением брака.

Несходство характеров не считается поводом, так как мужчина и женщина по природе разные. Однако при создании новой семьи, зарегистрированной в ЗАГСе, можно просить разрешение на повторное венчание в епархии. Однако есть нюансы. К примеру, если мужчина бросил жену и хочет венчаться с любовницей, ему откажут.

Второбрачных венчают по менее торжественному чину. Третий брак — редкость, но возможен, если человек — пострадавшая сторона. Каждую историю разбирают отдельно.

«И если вы хотите повенчаться, не оформив ваши отношения в ЗАГСе, то вас никто не повенчает. Сначала мы требуем официальный документ о регистрации брака», — подчеркнул собеседник RT.