Клещи устроили осенний камбэк: Тысячи россиян уже попались на «нанодесант»

В первые дни сентября в России за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 2 тысяч человек. Тёплая и влажная погода продлила активность паразитов, особенно опасными сейчас стали крошечные нимфы. Об этом стало известно SHOT.

В России более 2 тысяч человек обратились к врачам после укусов наноклещей. Видео © Telegram / SHOT

Осенний сезон начался с нескольких необычных встреч россиян с кровососущими паразитами. В ХМАО 33-летняя Екатерина обнаружила клеща прямо на шее, самостоятельно извлекла его и отправила на исследование. Анализ не выявил опасных инфекций. Другой случай произошёл с Александрой, которая отдыхала у родителей в деревне Раменского района. Уже после возвращения домой она заметила паразита на руке и также передала его специалистам для проверки.

В России более 2 тысяч человек обратились к врачам после укусов наноклещей. Фото © Telegram / SHOT

Жительница подмосковного Клина столкнулась с клещом прямо во время пикника. Насекомое она обнаружила в тарелке с едой. Не обошлось без встречи с кровососом и у грибника из Калининграда. После прогулки по лесу мужчина нашёл паразита на себе, однако в лабораторию его не понёс — вместо этого уничтожил клеща на конфорке.

Продолжительная тёплая и влажная погода позволила паразитам дольше сохранять активность. В зоне особого риска оказались люди, которые проводят время в лесах, ходят за грибами или выбираются на природу. Сейчас особенно активны нимфы — молодые особи, размер которых меньше макового зерна. Из-за крошечных габаритов заметить такого паразита на коже значительно сложнее. При этом похолодание пока не остановит их полностью: кусать людей нимфы способны вплоть до наступления устойчивых заморозков.

Ещё в июле в России фиксировался рост обращений к медикам после укусов миниатюрных клещей. Размер таких паразитов составлял всего 1–2 миллиметра. Несмотря на свои небольшие габариты, они способны переносить опасные инфекции, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма и анаплазмоз.