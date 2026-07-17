Молодые, дерзкие и разносят опасные болезни: Роспотребнадзор раскрыл правду о «наноклещах»

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о появлении «наноклещей» в России. Как пояснили специалисты, речь идёт не о новом виде.

«В связи с распространением в СМИ некорректного термина «наноклещи» Роспотребнадзор информирует: речь идёт не о новом виде, а о нимфах – молодых особях иксодовых клещей», — говорится в сообщении ведомства.

Размер таких особей составляет около 1–2 миллиметров, поэтому их сложно заметить на теле. При этом нимфы отличаются высокой активностью и нуждаются в крови, чтобы перейти на следующую стадию развития.

Маленькие кровососы способны переносить опасные заболевания. Среди них — энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и другие природно-очаговые инфекции.

«При этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Россиянам посоветовали носить на природе закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать себя после прогулок. Присосавшегося паразита необходимо извлечь и передать в лабораторию для исследования.