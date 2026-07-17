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17 июля, 10:09

Кровососы в миниатюре: Кто такие «наноклещи» и где они обитают

Оглавление
«Наноклещи»: как выглядят, где обитают, когда появляются
Чем могут заразить «наноклещи»
Как защититься от «наноклещей»

Врач Демьяновская: «Наноклещи» предпочитают нижние ярусы травы и кустарников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bachkova Natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bachkova Natalia

Россияне всё чаще сообщают о встречах с крайне мелкими клещами, размер которых едва достигает пары миллиметров. В обиходе их стали называть «наноклещами», однако это вовсе не новый вид, а нимфы — промежуточная фаза развития обычного иксодового клеща. Что это за микрокровососы и как от них защититься, Life.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

«Наноклещи»: как выглядят, где обитают, когда появляются

По сути, нимфа — это подрастающий паразит, находящийся на пути от личинки к зрелой особи. Визуально они напоминают взрослых сородичей, но значительно уступают им в габаритах и порой имеют другой оттенок. Период их максимальной активности выпадает на разгар и конец лета, достигая пика в июле и августе.

Екатерина Демьяновская

Невролог

Основная коварность таких малюток заключается в том, где они располагаются: нимфы предпочитают нижние ярусы травы и кустарников, не поднимаясь выше колена взрослого человека, отмечает Демьяновская. Чаще всего они питаются кровью грызунов, белок или ежей, но охотно выбирают своей целью и людей. Из-за микроскопического размера обнаружить такого вредителя на ткани или коже крайне трудно. Нередко человек замечает незваного гостя, только когда тот уже успел присосаться.

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Чем могут заразить «наноклещи»

Несмотря на юный возраст, нимфы способны заражать человека тем же перечнем опасных болезней, что и взрослые особи. В их слюне могут находиться вирусы энцефалита, возбудители болезни Лайма (боррелиоза), а также эрлихиоза и анаплазмоза. Кроме того, один крошечный паразит может нести в себе сразу несколько типов патогенов, что грозит развитием сочетанной инфекции с тяжёлым течением, предупреждает врач.

Как защититься от «наноклещей»

Способы самозащиты остаются неизменными, но требуют особой внимательности. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение закрытой одежде и обязательно использовать специальные отпугивающие составы (репелленты). После любого пребывания на природе — будь то густой лес, городской сквер или даже садовый участок — необходимо проводить доскональный осмотр тела и одежды. Из-за малых размеров нимфу легко принять за обычную соринку или новую родинку.

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Александра Вишнякова
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