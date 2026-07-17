Кровососы в миниатюре: Кто такие «наноклещи» и где они обитают

Россияне всё чаще сообщают о встречах с крайне мелкими клещами, размер которых едва достигает пары миллиметров. В обиходе их стали называть «наноклещами», однако это вовсе не новый вид, а нимфы — промежуточная фаза развития обычного иксодового клеща. Что это за микрокровососы и как от них защититься, Life.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

«Наноклещи»: как выглядят, где обитают, когда появляются

По сути, нимфа — это подрастающий паразит, находящийся на пути от личинки к зрелой особи. Визуально они напоминают взрослых сородичей, но значительно уступают им в габаритах и порой имеют другой оттенок. Период их максимальной активности выпадает на разгар и конец лета, достигая пика в июле и августе. Екатерина Демьяновская Невролог

Основная коварность таких малюток заключается в том, где они располагаются: нимфы предпочитают нижние ярусы травы и кустарников, не поднимаясь выше колена взрослого человека, отмечает Демьяновская. Чаще всего они питаются кровью грызунов, белок или ежей, но охотно выбирают своей целью и людей. Из-за микроскопического размера обнаружить такого вредителя на ткани или коже крайне трудно. Нередко человек замечает незваного гостя, только когда тот уже успел присосаться.

Чем могут заразить «наноклещи»

Несмотря на юный возраст, нимфы способны заражать человека тем же перечнем опасных болезней, что и взрослые особи. В их слюне могут находиться вирусы энцефалита, возбудители болезни Лайма (боррелиоза), а также эрлихиоза и анаплазмоза. Кроме того, один крошечный паразит может нести в себе сразу несколько типов патогенов, что грозит развитием сочетанной инфекции с тяжёлым течением, предупреждает врач.

Как защититься от «наноклещей»

Способы самозащиты остаются неизменными, но требуют особой внимательности. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение закрытой одежде и обязательно использовать специальные отпугивающие составы (репелленты). После любого пребывания на природе — будь то густой лес, городской сквер или даже садовый участок — необходимо проводить доскональный осмотр тела и одежды. Из-за малых размеров нимфу легко принять за обычную соринку или новую родинку.