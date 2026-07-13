Врач перечислил регионы России с высоким риском клещевого энцефалита

Жителям и туристам, планирующим поездки в ряд российских регионов, стоит заранее позаботиться о защите от клещевого энцефалита. О территориях с наиболее высоким риском заражения РИА «Новости» рассказал профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета, доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов.

По его словам, к эндемичным территориям относятся Костромская, Ярославская, Тверская, Ивановская и Московская области. При этом в пределах самой столицы риск заражения отсутствует. В список также входят Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская и Архангельская области, Республика Карелия, Крым, Севастополь и значительная часть Поволжья.

Кроме того, опасность сохраняется в Свердловской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Красноярском крае, на Алтае, а также практически на всей территории Дальнего Востока, включая Амурскую и Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, а также Еврейскую автономную область.

Специалист подчеркнул, что перед поездкой в такие регионы желательно пройти вакцинацию. В качестве дополнительных мер защиты он рекомендовал использовать репелленты, надевать закрытую светлую одежду и внимательно осматривать себя и спутников после прогулок на природе.

Ранее сообщалось, что с начала текущего сезона жертвами укусов клещей и вынужденными пациентами медучреждений стали более 176 тысяч россиян. По данным Роспотребнадзора, эпидситуация сложнее всего в шести областях, включая Свердловскую и Иркутскую. Эксперты настаивают: прививка — это самая эффективная профилактика, особенно для тех, кто путешествует или проживает на природных очагах.