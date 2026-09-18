Агрессивные осы и кровососущие мухи окрыли осенний сезон охоты на россиян

Перед холодами насекомые активнее борются за пищу и тёплые укрытия, поэтому встречи с ними могут становиться неприятнее. Особого внимания осенью требуют осы, шершни и мухи-жигалки, предупредила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела защиты леса ВНИИЛМ Ирина Комарова.

У ос и шершней перед зимовкой оплодотворённые самки подыскивают защищённые места для спячки. Этот процесс может сопровождаться повышенной агрессивностью. Помимо жалящих насекомых, человеку могут досаждать кровососущие мухи.

«Есть ещё такая разновидность мух — надоедливые осенние жигалки, которые так и норовят укусить человека, чтобы напитаться кровью перед зимой», — подчеркнула собеседница РИАМО.

Ранее энтомолог объяснил, почему в сентябре осы чаще появляются возле кафе и столов с едой. За лето их численность увеличивается, а взрослых особей привлекают сладкие продукты и напитки.