Агрессивные осы и кровососущие мухи окрыли осенний сезон охоты на россиян
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Перед холодами насекомые активнее борются за пищу и тёплые укрытия, поэтому встречи с ними могут становиться неприятнее. Особого внимания осенью требуют осы, шершни и мухи-жигалки, предупредила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела защиты леса ВНИИЛМ Ирина Комарова.
У ос и шершней перед зимовкой оплодотворённые самки подыскивают защищённые места для спячки. Этот процесс может сопровождаться повышенной агрессивностью. Помимо жалящих насекомых, человеку могут досаждать кровососущие мухи.
«Есть ещё такая разновидность мух — надоедливые осенние жигалки, которые так и норовят укусить человека, чтобы напитаться кровью перед зимой», — подчеркнула собеседница РИАМО.
Ранее энтомолог объяснил, почему в сентябре осы чаще появляются возле кафе и столов с едой. За лето их численность увеличивается, а взрослых особей привлекают сладкие продукты и напитки.
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