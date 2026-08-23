«Заразиться можно»: Россиян предупредили об опасности кровососущих мух

Осенние жигалки, которые к концу августа становятся особенно активными в Москве, способны переносить возбудителей туляремии, сибирской язвы, золотистого стафилококка и кишечной палочки. Однако массового распространения инфекций опасаться не стоит, заявил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Она питается и выводит потомство там, где идёт гниение. Говорить об эпидемиях не приходится, но заразиться можно», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Жигалки похожи на обычных комнатных мух, однако отличаются жёстким хоботком, которым повреждают кожу и слизывают кровь. К концу тёплого сезона их становится больше: за лето успевает появиться несколько поколений насекомых, рассказал зоолог Илья Гомыранов.

Специалист отметил, что сведения о способности жигалок переносить заболевания в основном получены в лабораторных условиях. Подтверждённых случаев заражения людей после укусов этих мух в средней полосе России пока не известно.

Кстати, осенние жигалки особенно хорошо чувствуют запах мокрого тела, поэтому в конце лета их нередко можно встретить возле водоёмов. Укус может вызвать зуд и отёк. Для защиты специалисты советуют использовать репелленты и закрытую одежду.