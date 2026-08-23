Соберись, слизняк! Россиян призвали не доводить до стресса улиток без раковины

Слизней лучше не брать в руки без необходимости, хотя сами по себе они не представляют серьёзной опасности для здорового человека, рассказал доктор ветеринарных наук, профессор РОСБИОТЕХ Андрей Руденко. По его словам, на поверхности моллюсков могут находиться бактерии и паразиты.

Слизь моллюсков также способна вызвать раздражение или аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей. Особенно важно не допускать её попадания в глаза, рот и на повреждённые участки. Детям нужно объяснить, что за обитателями сада лучше наблюдать со стороны.

«Кроме того, прикосновения могут навредить и самому слизню. Его тело покрыто защитным слоем слизи, который помогает сохранять влагу и защищает от внешних воздействий. Частый контакт с руками человека может повредить этот естественный барьер и вызвать стресс у животного», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Ранее россиянам рассказали, как бороться со слизнями на дачном участке. Специалисты назвали два основных способа: использование специальных препаратов и механическое уничтожение вредителей.