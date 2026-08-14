В нашествии испанских слизней на Россию могут быть виноваты голландские розы

Испанские слизни, которые массово встречаются в Москве и регионах Центральной России, могли попасть в страну ещё около 26 лет назад. По версии лимаколога Евгения Шикова, их завезли из Голландии вместе с цветами и заражённым грунтом. Об этом специалист рассказал Mash.

Первой точкой распространения, по его словам, стала Тверская область. Предположительно, в привезённой земле находились яйца моллюсков, а спустя некоторое время вредители добрались и до Москвы. Первые экземпляры в столице заметили на Тверской улице.

Сдержать их дальнейшее расселение не получилось. Одна особь способна дать за сезон до 400 потомков, а местные животные практически не сокращают численность пришельцев естественным путём.

Более того, по словам Шикова, сами моллюски могут представлять угрозу для певчих птиц, гнездящихся возле земли. Они добираются до птенцов и травмируют их, тогда как местные пернатые пока не научились защищаться от нового для них вредителя.

Полностью избавиться от этой популяции, как отмечает специалист, сложно даже при помощи химикатов. Использовать такие средства во дворах и парках рискованно из-за детей и домашних животных, поэтому Шиков предлагает более щадящий вариант — берёзовый дёготь, запах которого отпугивает моллюсков. В крайнем случае заражённую землю приходится полностью заменять.

В июле после затяжных дождей Москва и Подмосковье снова столкнулись с массовым нашествием испанских слизней. На отдельных улицах находили скопления более чем из сотни особей, а специалисты связали резкий рост их численности с тёплой и влажной погодой.