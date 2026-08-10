Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 09:37

Дихлофоса не напасёшься: Нашествие мух захлестнуло Подмосковье, Сибирь и Урал

В семи регионах России зафиксировано массовое нашествие мух

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey

Этим летом россияне в панике: полчища мух атакуют дома и лезут прямо в тарелки. Как выяснили журналисты Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, массовые жалобы поступили как минимум из семи регионов — от Подмосковья до Новосибирска. Особо досталось жителям Башкирии, Бурятии, Северной Осетии, а также Челябинской и Иркутской областей.

В семи регионах России зафиксировано массовое нашествие мух. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Насекомые буквально облепляют стены, окна и участки, не давая людям ни продохнуть, ни спокойно поесть. Причина банальна, но неприятна: птицефабрики, поля с помётом, свалки и выгребные ямы — излюбленные места размножения мух. Добавьте к этому тёплую и влажную погоду, которая ускоряет развитие личинок, и получите идеальный шторм для насекомых. Эксперты предупреждают: в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

БПЛА против вредителей: В РФ предложили расселять жуков с воздуха для защиты урожая
БПЛА против вредителей: В РФ предложили расселять жуков с воздуха для защиты урожая

Ранее сообщалось, что Краснодарский край занял первое место в стране по числу покупок средств от комаров. По данным за июль 2026 года, на каждую тысячу жителей Кубани пришлось 0,71 такой покупки — это больше, чем в любом другом регионе. В пятёрку вошли также Пермский край, Ульяновская область, Мурманская область и Удмуртия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar