БПЛА против вредителей: В РФ предложили расселять жуков с воздуха для защиты урожая

Учёные Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) разработали и запатентовали технологию биологической защиты сельхозкультур с использованием беспилотников и энтомофагов — естественных врагов вредителей. По расчётам исследователей, применение разработки способно повысить урожайность как минимум на 20%, сообщает газета «Известия».

Технология предусматривает расселение полезных насекомых с помощью специального бункера-дозатора с перемешивающим механизмом, установленного на дрон. Использование коптеров позволяет точнее распределять биоматериал, регулируя высоту, скорость и объём внесения. Как пояснил доцент кафедры Ильфир Абдуллин, энтомофаги питаются вредителями и безопасны для человека и экологии.

Особенность разработки — смешивание насекомых с манной крупой прямо в бункере, что предотвращает их слипание и повреждение. В ходе испытаний проработали применение двух видов — златоглазки (против тли и клещей) и трихограммы (паразитирует на яйцах бабочек-вредителей). Технологию можно использовать для защиты капусты, томатов, кукурузы, подсолнечника и плодовых деревьев.

Ранее российские учёные разработали голубей-биодронов с нейроинтерфейсами для мониторинга объектов, но нейробиолог Владимир Алипов отметил, что технологии пока позволяют управлять птицами только в простых командах, а сложная навигация остаётся под вопросом. Эксперименты с животными ведутся десятилетиями, но демонстрация сложных маршрутов отсутствует. Учёный подчеркнул, что способность голубей к сложному движению требует дальнейших исследований.