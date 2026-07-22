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22 июля, 14:22

БПЛА против вредителей: В РФ предложили расселять жуков с воздуха для защиты урожая

Учёные КАИ предложили использовать дроны для расселения полезных насекомых

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Учёные Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) разработали и запатентовали технологию биологической защиты сельхозкультур с использованием беспилотников и энтомофагов — естественных врагов вредителей. По расчётам исследователей, применение разработки способно повысить урожайность как минимум на 20%, сообщает газета «Известия».

Технология предусматривает расселение полезных насекомых с помощью специального бункера-дозатора с перемешивающим механизмом, установленного на дрон. Использование коптеров позволяет точнее распределять биоматериал, регулируя высоту, скорость и объём внесения. Как пояснил доцент кафедры Ильфир Абдуллин, энтомофаги питаются вредителями и безопасны для человека и экологии.

Особенность разработки — смешивание насекомых с манной крупой прямо в бункере, что предотвращает их слипание и повреждение. В ходе испытаний проработали применение двух видов — златоглазки (против тли и клещей) и трихограммы (паразитирует на яйцах бабочек-вредителей). Технологию можно использовать для защиты капусты, томатов, кукурузы, подсолнечника и плодовых деревьев.

В американских дронах Hornet нашли смартфонные чипы
В американских дронах Hornet нашли смартфонные чипы

Ранее российские учёные разработали голубей-биодронов с нейроинтерфейсами для мониторинга объектов, но нейробиолог Владимир Алипов отметил, что технологии пока позволяют управлять птицами только в простых командах, а сложная навигация остаётся под вопросом. Эксперименты с животными ведутся десятилетиями, но демонстрация сложных маршрутов отсутствует. Учёный подчеркнул, что способность голубей к сложному движению требует дальнейших исследований.

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Анастасия Никонорова
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