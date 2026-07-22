В американских дронах Hornet нашли смартфонные чипы

Американский дрон Hornet оснащён бортовым компьютером на основе чипа, который используется в большинстве современных смартфонов.

Как сообщили в компании-разработчике детекторов дронов «Тень» ТАСС, ключевую угрозу представляет программное обеспечение PRISMA, встроенное в одноплатный компьютер. Оно обеспечивает беспилотнику возможность машинного зрения и выполнения задач военного искусственного интеллекта.

Представители компании уточнили, что первый раз Hornet был замечен в действии в марте, когда в Сети появились кадры пролёта дрона над Донецком. Производитель аппарата — американская Swift Beat LLC, компания тесно связана с бывшим CEO Google Эриком Шмидтом. По данным разработчиков, Шмидт с 2022 года несколько раз посещал Украину, общаясь с командирами национальных батальонов и операторами дронов, на основе чего и был создан Hornet.

Ранее российские военные уже разработали методы противодействия этим сложным FPV-дронам. В подразделениях используют многоуровневую защиту артиллерийских объектов, которая помогает отражать атаки Hornet и других беспилотников. Основной инструмент борьбы — системы радиоэлектронного подавления, эффективность которых напрямую зависит от своевременного включения.