Нейробиолог оценил перспективы использования голубей-биодронов против БПЛА

Российские учёные представили разработку — голубей-биодронов со встроенными нейроинтерфейсами, которые в перспективе могут использоваться для мониторинга и охраны важных объектов. Оценку этой технологии в эфире радио «Комсомольская правда» дал нейробиолог Владимир Алипов.

Как пояснил эксперт, исследования в области управления животными с помощью нейроинтерфейсов ведутся несколько десятилетий, включая эксперименты с насекомыми. Российским специалистам действительно удалось добиться определённого контроля над птицами, однако пока речь идёт лишь о выполнении простых команд. Ключевым вопросом, по словам Алипова, остаётся способность технологии обеспечить сложную навигацию.

«Из того, что было продемонстрировано, действительно он выполняет команды, но достаточно простые. То есть, какого-то движения голубя, перемещения его по сложному маршруту, например в лабиринте, показано не было. Способен ли он будет на такие движения, это пока хороший вопрос», — отметил учёный.

При этом специалист отметил, что голуби обладают более развитым интеллектом, чем принято считать, и даже способны к обучению. Это открывает перспективы для дальнейших исследований и потенциального применения птиц в качестве биодронов для решения практических задач.

Ранее российская корпорация Neiry провела испытательные полёты стаи голубей с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы сумели самостоятельно вылететь из лаборатории и вернуться назад. Военные эксперты считают, что они могут эффективно бороться с дронами и проводить разведку.