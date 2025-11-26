Россия и США
Военэксперт раскрыл, как голуби-киборги будут помогать России на фронте

Российские инженеры создали голубей-биодронов, которые смогут эффективно применяться в зоне спецоперации. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти птицы способны поражать БПЛА и проводить разведку позиций противника.

«Мы добились серьёзного прогресса в области чипирования», — отметил Кнутов в беседе с NEWS.ru. Птицам будет закладываться информация о цели через видимое изображение — например, определённые символы на касках или форме пехотинцев. Голуби смогут доставлять к таким целям боеприпасы небольшой мощности.

Для разведывательных задач на птиц планируют устанавливать лёгкие видеокамеры. Это позволит получать актуальные данные о расположении противника без использования традиционных дронов.

Напомним, ранее российская госкорпорация Neiry успешно провела первые испытательные полёты стаи голубей с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы вылетели из лаборатории и самостоятельно вернулись.

