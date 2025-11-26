Военэксперт раскрыл, как голуби-киборги будут помогать России на фронте
Военэксперт Кнутов: Биодроны-голуби смогут поражать БПЛА и проводить разведку
Российские инженеры создали голубей-биодронов, которые смогут эффективно применяться в зоне спецоперации. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти птицы способны поражать БПЛА и проводить разведку позиций противника.
«Мы добились серьёзного прогресса в области чипирования», — отметил Кнутов в беседе с NEWS.ru. Птицам будет закладываться информация о цели через видимое изображение — например, определённые символы на касках или форме пехотинцев. Голуби смогут доставлять к таким целям боеприпасы небольшой мощности.
Для разведывательных задач на птиц планируют устанавливать лёгкие видеокамеры. Это позволит получать актуальные данные о расположении противника без использования традиционных дронов.
Напомним, ранее российская госкорпорация Neiry успешно провела первые испытательные полёты стаи голубей с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы вылетели из лаборатории и самостоятельно вернулись.
