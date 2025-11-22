В Германии испытали новейший подводный дрон-акулу для выслеживания диверсантов

В Германии провели испытания подводного беспилотника Greyshark, предназначенного для патрулирования акваторий, защиты инфраструктуры, а также выслеживания диверсантов. Сообщение об этом появилось в немецком издании Bild.

Аппарат, производимый компанией Euroatlas, имеет форму, напоминающую акулу, и длину около восьми метров. Его вес достигает 4,5 тонны, а водородная силовая установка обеспечивает автономность в несколько недель. В модификации Foxtlot беспилотник способен находиться в пути без дозаправки до четырёх месяцев и преодолевать до десяти тысяч морских миль.

Разработчик оснастил дрон 17 различными датчиками и программным обеспечением на основе искусственного интеллекта. Представители компании подчёркивают, что их аппарат способен передавать информацию в режиме реального времени. Благодаря партнёрству с концерном Rheinmetall, беспилотник может быть интегрирован в цифровую экосистему крупнейшего немецкого оборонного предприятия.

В компании Euroatlas заявили, что серийное производство подводного дрона может начаться уже в следующем году. По их словам, на данный момент уже имеется ряд заинтересованных покупателей. Окончательные ходовые испытания аппарата недавно прошли в акватории Балтийского моря близ общины Дамп.

Ранее сообщалось, что принятие на вооружение подводной лодки «Хабаровск» предоставляет России уникальные возможности для нанесения ядерных ударов с морской акватории. Как отмечают эксперты, атомный подводный крейсер специально разработан для размещения и применения подводных ядерных беспилотных комплексов «Посейдон». Военные специалисты полагают, что перехват этих аппаратов современными системами противоракетной обороны представляется практически невозможным.