Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 ноября, 00:34

Крупнейший авианосец США USS Gerald R. Ford вошёл в воды Латинской Америки

Авианосец США USS Gerald R. Ford. Обложка © navy.mil

Прибытие крупнейшего военного корабля США, авианосца USS Gerald R. Ford, в зону ответственности Южного командования стало новым этапом в обострении отношений между Вашингтоном и Каракасом. Об этом пишет The Guardian.

Это наиболее масштабное военное присутствие США в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна со времён панамской операции 1989 года. Авианосец присоединился к сформированной группировке, в которую также входят другие боевые корабли, атомная подводная лодка и авиация, базирующаяся в Пуэрто-Рико.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил о начале масштабного развёртывания вооружённых сил для противодействия американской группировке у своих берегов. Он сообщил о приведении в готовность сухопутных, морских, воздушных, речных и ракетных подразделений, а также сил гражданского ополчения.

Американист раскрыл план Трампа по устранению Мадуро
Ранее, выступая на конгрессе правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, Мадуро одобрил инициативы по подготовке к возможному вооружённому столкновению с США. Он подчеркнул, что такие меры будут активированы в случае, если американские военные перейдут границу страны с оружием в руках.

Артём Гапоненко
